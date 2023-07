3-letni chłopczyk zmarł we wtorek w jednym ze żłobków w Rzeszowie. W czwartek przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. Teraz komunikat w tej sprawie opublikowała Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Jego treść zaskakuje…

Do tragedii doszło w jednym z rzeszowskich żłobków we wtorek, 11 lipca. Pierwsze, nieoficjalne informacje, wskazywały, że doszło do wypadku. Dziecko miało się dusić winogronem.

Do tej pory brakuje oficjalnych informacji w sprawie przyczyn śmierci dziecka. Wiadomo, że śledztwo w sprawie podjęła Prokuratura. Dziś odbyła się sekcja zwłok dziecka. Pomimo wcześniejszych zapewnień śledczy nie opublikowali komunikatu ws. wyników.

Zamiast tego pojawił się komunikat Prokuratury, w którym poinformowano, że śledztwo jest obecnie prowadzone ws. „narażenia 3- letniego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez pracowników placówki opiekuńczej w Rzeszowie, pod których opieką się wówczas znajdował i nieumyślnego spowodowania jego śmierci”.

Za przestępstwo takie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. „Rzeczone postępowanie zostało z uwagi na charakter sprawy przejęte do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie w dniu 12 lipca 2023r. i z uwagi na dobro śledztwa jak i dobro rodziny małoletniego żadne dodatkowe informacje nie będą przekazywane środkom masowego przekazu, w zakresie opisanego postępowania” – napisano.

We wtorek w rzeszowskim żłobku zmarło dziecko, które miało zadławić się winogronem. Sytuacje, w których maluch dławi się i nie może oddychać, zdarzają się nierzadko i warto wiedzieć, jak się wtedy zachować.https://t.co/MCeh6eD6IN — tvn24 (@tvn24) July 11, 2023