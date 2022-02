Mielenie, gazowanie i przetrzymywanie w skandalicznych warunkach – taki obraz hodowli kurczaków w Polsce wyłania się z najnowszego reportażu TVN24 pt. „Śmierć kur”. – To, co tam zobaczyłem, mnie zszokowało. I pewnie też Was zszokuje – relacjonuje autor materiału, który zatrudnił się do pracy w kurniku.

– Żeby przekonać się jak wygląda masowa hodowla drobiu, zatrudniłem się do łapania kur i kogutów na dużej fermie – pisze Filip Folczak z TVN24. Reporter zapowiedział w ten sposób najnowszy materiał stacji pt. „Śmierć kur”, który ukazuje kulisy masowej hodowli drobiu w Polsce (cały program dostępny tutaj).

– Kilkadziesiąt, kilkaset sztuk. To się po prostu gazuje, usypia i tyle – mówi rozmówca na jednym z nagrań. W zapowiedzi materiału pojawiają się drastyczne zdjęcia stłoczonych kurczaków przetrzymywanych w opłakanych warunkach.

„Śmierć kur”. Minister Kowalczyk o śmierci kurczaków: Wiem, że zwierzęta cierpią ból i jeśli jest to konieczne to trzeba je uśmiercać

Dopytywany o jeden ze sposobów uśmiercania ptaków rozmówca, wyjaśnia, że zastosowana metoda jest humanitarna. – Mielenie to jest bardziej humanitarne niż cokolwiek – podkreśla.

W materiale wypowiada się m.in. minister Henryk Kowalczyk, który tłumaczy, że tak wygląda hodowla. Dopytywany przez dziennikarza, czy w naturze zwierzęta też są mielone odpowiedział krótko. – Wiem, że zwierzęta cierpią ból i jeśli jest to konieczne to trzeba je uśmiercać – mówi.

„Jak nie przy******lisz, ucieknie. Nie bój się kopnąć, młody!” – tak motywowali mnie do pracy inni łapacze drobiu w środku fermy.



Na zdjęciach jedne z wielu martwych ptaków, które widziałem podczas łapania drobiu.



Minister usiłował bronić rolników produkujących drób. – Radziłbym zapytać tej kury jak ona czuje się w tej klatce, to wtedy by wyjaśniła. Sądzę, że jeśli ona nie znała innego życia, to nie sądzę, żeby miała jakieś psychiczne przeżycia z tego powodu – podkreślił.