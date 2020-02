Japonia to kolejny kraj, w którym zmarła osoba zarażona koronawirusem SARS-CoV-2. To około 80-letnia kobieta zamieszkujący wyspę Honsiu. O jej śmierci poinformował japoński minister zdrowia.

Koronawirus SARS-CoV-2 zbiera śmiertelne żniwo. Do tej pory zmarło już znacznie ponad 1300 osób a liczba zarażonych przekroczyła 60 tysięcy. Ofiary to głównie mieszkańcy Chin. Pocieszający może być fakt, że ponad 6 tysięcy osób udało się wyleczyć, jednak do opanowania choroby wciąż jest daleko.

Do tej pory poza Chinami odnotowano jeden zgon na Filipinach i jeden w Hongkongu. Teraz do tych krajów dołączyła Japonia. Tamtejszy minister zdrowia Katsunobu Kato poinformował w czwartek, że w wyniku zakażenia koronawirusem zmarła około 80-letnia kobieta z prefektury Kanagawa zlokalizowanej we wschodniej części wyspy Honsiu.

W Japonii do tej pory wykryto 28 przypadków zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Oprócz Chin, najwięcej zakażonych osób jest w Singapurze, Hongkongu, Tajlandii, Korei Południowej i Malezji. W Europie najwięcej przypadków koronawirusa odnotowano w Niemczech, gdzie zarażonych jest 16 osób.

Źr.: Wprost