Krzysztof Sobolewski z PiS przyznał, że słyszał plotki o możliwym rozłamie w Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej o możliwości utworzenia nowej formacji opozycyjnej mówił wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki.

Sobolewski na antenie Polskiego Radia potwierdził, że dotarły do niego pogłoski o rozłamie w opozycji. „W kuluarach sejmowych dużo bywa czasami plotek i dużo informacji, które zazwyczaj się nie sprawdzają, ale czasami, jak to mówią, w każdej plotce jest cząstka prawdy” – mówił.

„Natomiast z moich przesłuchów może i rzeczywiście chodzi o chadecką część, ale niekoniecznie tego ugrupowania, o którym wspomniał poseł Filip Kaczyński [o Koalicję Polską]. Bardziej bym tutaj uwagę kierował w stronę największej partii opozycyjnej” – mówił Sobolewski.

Czytaj także: Terlecki ujawnia: „Krążą plotki o nowej partii po stronie opozycji”

Polityk przyznał, że nie potrafi jednak potwierdzić, czy tego typu pogłoski są prawdziwe. „Na mieście się mówi, że coś nowego może być tworzone, ale na ile to jest prawda, to dzisiaj nie jestem w stanie tego zweryfikować. Natomiast nie powiem, żeby to nie było coś dobrego. Sądzę, że się niepokoi Donald Tusk” – powiedział Sobolewski.

Przypomnijmy, kilka dni temu o scenariuszu rozłamu w opozycji mówił Terlecki. „W kuluarach krążą plotki o nowej partii po stronie opozycji. To nas w tej chwili bardzo interesuje, bo to jest zapowiadane na wrzesień. Pewne szczegóły już znam, ale może nie będę ich w tej chwili jeszcze zdradzać” – mówił wicemarszałek Sejmu.

Źr. dorzeczy.pl