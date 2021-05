Politycy Konfederacji (…) chcieli tworzyć rząd techniczny #BandaCzworga (hasło JKM) z PO, PSL, Lewicą i premierem Budką na czele – poinformował Samuel Pereira. Na sensacyjną wiadomość szefa tvp.info zareagowali przedstawiciele Konfederacji: Artur Dziambor oraz Krzysztof Bosak.

Konfederacja była zainteresowana szeroką koalicją formacji opozycyjnych i utworzeniem rządu technicznego. Taką informację przedstawił Samuel Pereira z portalu tvp.info.

„Dzień dobry Słońce z promieniami Wiecie, że politycy Konfederacji, którzy oburzają się na „sojusz PiS z Lewicą” – sami chcieli tworzyć rząd techniczny #BandaCzworga (hasło JKM) z PO, PSL, Lewicą i premierem Budką na czele” – napisał Pereira.

Dzień dobry ☀️ Wiecie, że politycy Konfederacji, którzy oburzają się na „sojusz PiS z Lewicą” – sami chcieli tworzyć rząd techniczny #BandaCzworga (hasło JKM) z PO, PSL, Lewicą i premierem Budką na czele. Nie wiecie? To już wiecie 🙂 — Samuel Pereira (@SamPereira_) May 5, 2021

Następnie dziennikarz tvp.info nawiązał do ostatniego konfliktu wokół Funduszu Odbudowy. „Niezrozumiałe są pretensje PO o ‚podzielenie opozycji’, bo akurat PSL, Lewica i PL2050 wspólnie głosowały ‚za’. To Budka się wyłamał, zbliżając do Konfederacji, mimo, że w grudniu deklarował poparcie dla Funduszu Odbudowy” – czytamy w kolejnym wpisie.

Reakcja posłów Konfederacji. Kto mówi prawdę?

Na sensacyjne doniesienia Pereiry zareagowali w końcu przedstawiciele Konfederacji. Zarówno Artur Dziambor, jak i Krzysztof Bosak dementują informację o planach utworzenia rządu technicznego.

„Kilkadziesiąt razy mówiłem publicznie, że nie ma mowy bym zagłosował za jakimkolwiek rządem technicznym z Zandbergiem i innymi takimi. Wyśmiewałem groteskowość pomysłu” – przekonuje Dziambor.

„Dementuję poniższe nieprawdziwe słowa. Konfederacja nigdy nie prowadziła z żadnymi partiami bandy czworga rozmów o współrządzeniu i nie jesteśmy zainteresowani prowadzeniem takich rozmów” – wyjaśnił Bosak.

Dementuję poniższe nieprawdziwe słowa. @KONFEDERACJA_ nigdy nie prowadziła z żadnymi partiami bandy czworga rozmów o współrządzeniu i nie jesteśmy zainteresowani prowadzeniem takich rozmów. https://t.co/8YKW1idJOP — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 6, 2021

Po tym tweecie o kuluarowych rozmowach nt. rządu technicznego #BandaCzworga rzucili się na mnie wściekli sympatycy z Konfederacji i PO, którzy mają nieco odrealnione wyobrażenie o swoich ulubionych politykach Konfederacji.

Oddaję głos Borysowi Budce: pic.twitter.com/MAQvYZ7ZVC — Samuel Pereira (@SamPereira_) May 6, 2021

Pomimo dementi Pereira trzyma się swojej wersji. „Rozczaruję Was, wyborcy Konfederacji: napisałem prawdę, a wasi politycy kłamią, żeby ukryć swoje intencje (jedynie JKM otwarcie mówi o koalicji z PO). Myśleliście, że mają poglądy i czymś się różnią od PO? Współczuję” – napisał.