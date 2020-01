Andrzej Duda zdecydowanie prowadzi w wyścigu o prezydenturę – wynika z sondażu pracowni Estymator na zlecenie Do Rzeczy. Uwagę zwraca między innymi słabszy wynik Szymona Hołowni, który zajął dopiero piąte miejsce.

Andrzej Duda do tej pory zdecydowanie wygrywa we wszystkich sondażach prezydenckich. W ostatnim badaniu zdobył aż 47,7 proc. poparcia. W stosunku do grudniowego badania to wzrost o 1,1 punktu procentowego. Obecny prezydent przez cały czas utrzymuje znaczną przewagę i niewiele brakuje, by miał szanse na zwycięstwo nawet już w pierwszej turze.

Na drugim miejscu znalazła się Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka Platformy Obywatelskiej uzyskała 22,7 proc. głosów (wzrost o 0,3 punktu procentowego). Na trzecim miejscu uplasował się kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który może liczyć na 9-procentowe poparcie.

Na czwartym miejscu uplasował się Robert Biedroń, którego poparło 8,8 proc. badanych. To o 0,5 punktu procentowego więcej niż w grudniowym badaniu uzyskał Adrian Zandberg. Dopiero na piątym miejscu znalazł się Szymon Hołownia. Dziennikarz zanotował spadek o 1 punkt procentowy i uzyskał zaledwie 6,9 proc. poparcia. Za nim znalazł się jedynie Krzysztof Bosak (4,3 proc. poparcia).

Źr.: Do Rzeczy