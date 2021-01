Prawo i Sprawiedliwość cieszy się obecnie najwyższym poparciem wśród partii politycznych – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Drugie miejsce w badaniu zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 35,2 proc. głosów respondentów. Gdyby wybory zakończyły się takim wynikiem, formacja Jarosława Kaczyńskiego utrzymałaby samodzielną większość w polskim parlamencie.

Wielkie powody do zadowolenia ma Szymon Hołownia. Jego Polska 2050 uzyskała w badaniu 18,2 proc. głosów i stałaby się drugą siłą w Sejmie. Trzecie miejsce w sondażu CBOS zajęła Koalicja Obywatelska – 13,7 proc. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze: Konfederacja – 5,3 proc. oraz Lewica – 5 proc.

Do Sejmu nie weszłyby: Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 2 proc. oraz Kukiz’15 – 1 proc.

Po trzech miesiącach wyraźnie gorszych notowań, w styczniu koalicja rządząca odnotowała wzrost poparcia. Straciło zwolenników najsilniejsze dotąd ugrupowanie opozycyjne – KO, tracąc jednocześnie pozycję wicelidera na rzecz Polski 2050 Szymona Hołowni. pic.twitter.com/CXOpshFqGP — CBOS (@CBOS_Info) January 15, 2021

Sondaż CBOS w przełożeniu na mandaty: PiS z samodzielną większością

Z symulacji podziału mandatów dr. Macieja Onasza z Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że PiS uzyskałoby 243 miejsca w Sejmie (w ostatnich wyborach 235). Druga Polska 2050 wprowadziłaby 111 parlamentarzystów.

Powody do zaniepokojenia ma Koalicja Obywatelska. Formacja Borysa Budki zdobyłaby tylko 80 mandatów (obecnie 134). Konfederacja miałaby 11 posłów, co oznaczałoby utrzymanie obecnego stanu. Z kolei Lewica wprowadziłaby do Sejmu tylko 14 mandatów (w ostatnich wyborach – 49).