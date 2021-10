Nowy sondaż dla „Wydarzeń” Telewizji Polsat źle zwiastuje dla Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się bowiem, że wspólna lista opozycji może pozbawić władzy obecną partię rządzącą.

Badanie dla „Wydarzeń” przeprowadziła pracownia IBRiS. Ujęto w nim dwa warianty. Pierwszy dotyczy sytuacji, w której wszystkie ugrupowania startują osobno, natomiast w drugim mowa o wspólnej liście opozycji.

W pierwszym wariancie zwycięża Zjednoczona Prawica, na którą swój głos oddać chce ponad 34% badanych. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem ponad 21%. Polska 2050 Szymona Hołowni może liczyć na 10,5% poparcie, a Konfederację popiera ponad 8% ankietowanych. W Sejmie znalazłaby się także Lewica z 8% poparciem oraz PSL-Koalicja Polska z wynikiem 5,4%.

W sondażu ujęto również sytuację, w której wspólną listę wystawiałby opozycja. Zaliczono do niej Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Lewicę, Porozumienie oraz PSL. Zjednoczona opozycja w takiej kompilacji mogłaby, tak wynika z sondażu, liczyć na ponad 41% poparcia. W tym zestawieniu gorszym wynikiem może pochwalić się natomiast Zjednoczona Prawica, którą popiera ponad 36% badanych. Oznacza to, że gdyby do takiej sytuacji faktycznie by doszło, Jarosław Kaczyński straciłby władzę.

„Gdyby głosowanie odbyło się w tym tygodniu, gotowość pójścia do urn zapowiedziało 55 proc. pytanych. Niechętnych do udziału w głosowaniu jest 35 proc. wyborów. Odpowiedź „nie wiem” wskazało aż 10 proc. respondentów, co stanowi znaczący wzrost wobec 2,6 proc. takich odpowiedzi w ostatnim sondażu” – czytamy na portalu internetowym Polsat News, który opublikował wyniki sondażu. Więcej TUTAJ.