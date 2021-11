Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Survey na zlecenie radia RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” wskazuje na spadki poparcia Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. O sukcesie mogą natomiast mówić politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Gdyby wybory odbywały się w niedzielę, to wygrałoby je PiS. Choć partia rządząca zanotowała spadek o 4,4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania, to nadal zachowuje dużą przewagę nad rywalami. Obecnie PiS może liczyć na 31 proc. głosów.

PiS zachowuje dużą przewagę, bo jeszcze większą stratę zanotowała KO. Sondaż wskazuje, że obecnie na partię pod wodzą Donalda Tuska chce głosować 31 proc. respondentów. Oznacza to spadek aż o 5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Lekki wzrost zanotowała natomiast Polska 2050 Szymona Hołowni. Na to ugrupowanie chciałoby zagłosować 12,3 proc. badanych. To o 2,8 pkt proc. więcej niż wskazywał sondaż przeprowadzony w październiku.

Delikatnie (o 0,3 pkt proc.) wzrosło także poparcie dla Lewicy, na którą chce zagłosować 7 proc. badanych. Konfederacja cieszy się natomiast poparciem na poziomie 6,5 proc. (o 0,3 pkt proc. mniej niż w październiku).

O sukcesie mogą natomiast mówić posłowie PSL. Choć ta formacja w różnych badaniach nie przekracza progu wyborczego, to tym razem się to udaje. Ludowcy zanotowali poparcie na poziomie 5,8 proc., co oznacza wzrost o 1,2 pkt. proc.

Źr. RMF FM