Nie milkną echa zatrzymania przez policję prawa jazdy Donalda Tuska. Były premier znacznie przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Do sprawy odniósł się również Michał Szczerba, który postanowił stanąć w obronie lidera swojego ugrupowania.

Przypomnijmy, w sobotę patrol policji zatrzymał kierowcę, który znacznie przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Okazało się, że za kierownicą siedział Donald Tusk, który przez miejscowość Wiśniewo pędził z prędkością 107 km/h, choć dozwoloną prędkością było tam 50 km/h. Były premier przyjął mandat, ale zgodnie z prawem mundurowi musieli zatrzymać jego prawo jazdy na trzy miesiące.

Czytaj także: Tusk stracił prawo jazdy w partyjnym aucie! Nowe szczegóły interwencji policyjnej

W mediach wybuchła burza. Z kręgów związanych z obozem rządzącym posypały się gromy. Oskarżono Tuska o brak szacunku do przepisów prawa i narażanie życie mieszkańców Wiśniewa.

Szczerba broni Tuska

Nieoczekiwanie w obronie lidera PO stanął poseł tej formacji – Michał Szczerba. Na antenie RMF FM polityk przyznał, że było to „ryzykowne”, ale… w jego ocenie „akceptowalne”.

„Wszyscy wiemy, że było to zachowanie ryzykowne, mogło być w skutkach tragiczne. Natomiast w przypadku Donalda Tuska mieliśmy do czynienia z wyjaśnieniem tej sprawy, z przyjęciem mandatu, przyjęciem punktów karnych, nie ma mataczenia. Post factum jest to działanie akceptowalne” – stwierdził Szczerba.

Przy okazji postanowił wbić szpilę politykom PiS-u. „W przypadku Donalda Tuska było przyjęcie mandatu, czyli działanie, które dla polityków, szczególnie PiS-u, byłoby czymś wyjątkowym” – stwierdził Szczerba.

Czytaj także: Minister zniesmaczony działaniami dziennikarzy jednej stacji: Zachowywali się dokładnie tak samo jak Sterczewski, Jachira

„Pamiętamy rajdy Macierewicza, pamiętamy rajdy Jacka Kurskiego, pamiętamy różne sytuacje, gdzie zasłaniano się immunitetem albo unikano możliwości przesłuchania przez policję czy przez prokuratora” – dodał Szczerba.

Źr. RMF FM