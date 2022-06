Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje, że największym poparciem wciąż cieszy się Prawi i Sprawiedliwość. Dystans do lidera zmniejsza jednak Koalicja Obywatelska.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Sondaż wskazuje, że partia rządząca może liczyć na poparcie na poziomie 37 proc. Oznacza to lekki spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Największa formacja opozycyjna ma powody do zadowolenia, bo przy jednoczesnym spadku poparcia dla PiS, sama zyskuje 2 pkt. proc., dzięki czemu zmniejsza dystans do lidera. 27 proc. respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby właśnie na tę partię.

Zyskuje również Polska 2050, ciesząca się obecnie poparciem 13 proc., respondentów. To o punkt więcej niż wskazywał sondaż opublikowany tydzień temu.

Spadek o 2 pkt. proc. notuje natomiast Konfederacja, która obecnie może liczyć na 8 proc. głosów. Sondaż potwierdza, że taki sam wynik notuje Lewica, u której nie odnotowano żadnych zmian.

Inne partie nie przekroczyły progu wyborczego. 3 proc. badanych wskazało na Polskie Stronnictwo Ludowe – również bez zmian. Także Kukiz‘15 i Porozumienie zachowują swoje poparcie – odpowiednio 2 proc. i 1 proc.

Źr. wPolityce.pl