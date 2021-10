Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski potwierdza, że największym poparciem niezmiennie cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska notuje sporą stratę do lidera, choć notowania nieco wzrosły.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 35,4 proc. respondentów. Oznacza to niewielki spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do badania sprzed 2 tygodni.

Sondaż wskazuje, że druga w zestawieniu KO może liczyć na głosy 25,9 proc. respondentów uczestniczących w badaniu. To więcej o 2,9 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Trzecią lokatę niezmiennie zajmuje Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chęć głosowania zadeklarowała 9,8 proc. badanych. To spadek o 1,8 pkt. proc.

Sondaż wskazuje, że w sejmie znaleźliby się posłowie 6 partii. Na dalszych miejscach znalazły się: Lewica, która uzyskała wynik 7,9 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc.), Konfederacja, którą w najnowszym sondażu dla Wirtualnej Polski popiera 6,7 proc. wyborców (spadek o 0,4 pkt proc.) oraz PSL-Koalicja Polska, na którą chęć głosowania wyraziło 5,8 proc. biorących udział w badaniu.

Najnowszy sondaż parlamentarny przeprowadzono przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w piątek 8 października. W badaniu wzięła udział grupa 1000 ankietowanych. Wykorzystano metodę CATI – wywiadu telefonicznego przy wykorzystaniu komputera.

Źr. wp.pl