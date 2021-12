Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” potwierdza dominującą pozycję PiS na polskiej scenie politycznej. Lekki spadek może jednak być sygnałem ostrzegawczym dla partii rządzącej.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to ze sporą przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 36,38 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 25,81 proc. respondentów (ponad 1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu). Spadek o 1 pkt. proc. zanotowała z kolei Polska 2050. Obecnie na partię Szymona Hołowni chęć głosowania deklaruje 14,55 proc. ankietowanych.

Sondaż wskazuje, że tuż za podium znalazła się Konfederacja z poparciem na poziomie 10,70 proc., a tuż nad progiem wyborczym Lewica z wynikiem 6,18 proc.

Pod progiem wyborczym znalazło się PSL (4,38 proc.), Kukiz’15 (1,35 proc.) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (0,19 proc.).

Sondaż zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 11-12 grudnia na próbie 1046 dorosłych Polaków.

Źr. se.pl