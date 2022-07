Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes potwierdza wysoką przewagę PiS nad rywalami politycznymi. Łącznie w Sejmie znaleźliby się przedstawiciele pięciu ugrupowań.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Formacja rządząca może liczyć na poparcie 37 proc. ankietowanych. To spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę zajmuje Koalicja Obywatelska. Największa formacja opozycyjna może liczyć na 30 proc. głosów. Oznacza to wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Trzecie miejsce niezmiennie zajmuje Polska 2050, która z wynikiem 10 proc. nie notuje zmian pod względem poparcia.

1 pkt. proc. traci natomiast Konfederacja, która pomimo to utrzymuje czwartą lokatę z poparciem na poziomie 8 proc. Natomiast Lewica znowu traci 1 punkt i ma teraz 7 procent.

Pozostałe formacje nie przekraczają progu wyborczego.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach 22-25 lipca, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1067 osób.

Źr. wPolityce.pl