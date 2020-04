Ogromne zaskoczenie przyniósł sondaż pracowni Social Changes przeprowadzony dla portalu wPolityce.pl. Wskazuje on na ogromną przewagę Prawa i Sprawiedliwości oraz spadek poparcia Koalicji Obywatelskiej. Na podium ex aeqo znalazły się Sojusz Lewicy Demokratycznej i Konfederacja.

Zdecydowanym zwycięzcą wyborów parlamentarnych zostałoby obecnie Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Chęć głosowania na partię rządzącą wyraziła ponad połowa badanych, dokładnie 52 procent.

PiS zanotowało gigantyczną przewagę nad pozostałymi ugrupowaniami. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się bowiem Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować zaledwie 15 procent badanych. To spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego zestawienia.

Duże zaskoczenie na podium, ponieważ na trzecim miejscu znalazły się ex aeqo Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Konfederacja. Oba ugrupowania mogłyby liczyć na 11-procentowe poparcie. Do Sejmu dostałoby się również Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chciałoby zagłosować 8 procent badanych.

Źr.: wPolityce.pl