Najnowszy sondaż preferencji partyjnych przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce wskazuje na miażdżącą przewagę partii rządzącej nad całą konkurencją polityczną. Niezły wynik zanotowała też Konfederacja, choć PSL-Koalicja Polska stara się odrabiać straty.

Jarosław Kaczyński ma ogromne powody do zadowolenia. Najnowszy sondaż Social Changes wskazuje, że więcej, niż co drugi Polak zagłosowałby na tę partię. W tym badaniu PiS zanotował poparcie na wysokim poziomie aż. 52 proc. Jednak i tak oznacza to lekki spadek o 1 pkt. proc.

Partia rządząca utrzymuje bardzo wysoką przewagę nad rywalami. Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska może bowiem liczyć jedynie na 17 proc. głosów. Trzecie miejsce sondaż daje Lewicy, na którą chęć głosowania zadeklarowało 12 proc. ankietowanych.

Czwarte miejsce w zestawieniu zajęła Konfederacja, która może liczyć na poparcie na poziomie 9 proc. W tym przypadku sondaż wskazuje jednak niewielki spadek o 1 pkt. proc. Straty próbuje odrabiać ostatnie w zestawieniu PSL-Koalicja Polska, na którą chęć głosowania zadeklarowało 8 proc. ankietowanych – wzrost o 1 pkt. proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 24 do 27 kwietnia 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1081.

Źr. wPolityce.pl