Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Onetu wskazuje, że nadal to PiS cieszy się największym poparciem wyborców. Gdyby jednak wyniki tego badania potwierdziły się w dniu wyborów, to partia Jarosława Kaczyńskiego straciłaby samodzielną większość parlamentarną.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to PiS mogłoby liczyć na 39,7 proc. głosów wyborców. To największe poparcie ze wszystkich ugrupowań, ale nie dające samodzielnej większości parlamentarnej. Partia rządząca musiałaby poszukać koalicjanta do utworzenia wspólnego rządu większościowego.

Sondaż IBRiS wskazuje, że drugie miejsce nadal zajmuje Koalicja Obywatelska. Na największą partię opozycyjną chęć głosowania zadeklarowało 28,1 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce na podium zajmuje Lewica z poparciem na poziomie 9,9 proc.

Tuż za nią uplasowała się Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 8 proc. badanych. 5-punktowy próg wyborczy przekroczyłoby też Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 5,8 proc.

