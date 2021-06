Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolitce.pl wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość nadal odrabia straty. Potwierdza się niekorzystny trend dla Koalicji Obywatelskiej, która nadal notuje spadki. Problemy głównej partii opozycyjnej wykorzystuje natomiast Szymon Hołownia, którego ugrupowanie znacznie zwiększyło popracie.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na obóz rządzący chęć głosowania zadeklarowało aż 35 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 1 pkt. proc. w stosunku do tego, co pokazywał poprzedni sondaż.

Na drugiej pozycji coraz silniej umacnia się Polska 2050. Na tworzącą się partię Szymona Hołowni chęć głosowania zadeklarowało aż 27 proc. ankietowanych. Tym samym w porównaniu z wcześniejszym badaniem formacja zyskała kolejne 3 pkt. proc. Wzrost poparcia odbył się najpewniej kosztem Koalicji Obywatelskiej, bo ta notuje dalsze spadki. Aktualny sondaż wskazuje, że na to ugrupowanie zagłosowałoby 15 proc. respondentów (spadek o 2 pkt. proc.).

Zmian poparcia nie odnotowała Lewica, która nadal może liczyć na 9 proc. głosów. Tym samym wyprzedziła Konfederację, która zanotowała spadek o 3 pkt. proc. Sondaż Social Changes wskazuje, że na tę partię zagłosowałoby 7 proc. badanych.

Inne ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego. Bez zmian poparcie dla Kukiz‘15 – 3 proc. 1 punkt zyskało Polskie Stronnictwo Ludowe, na które wskazało również 3 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1057 osób w dniach od 28 do 31 maja 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl