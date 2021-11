Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo tego, przewaga partii rządzącej nad formacjami opozycyjnymi pozostaje olbrzymia.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Sondaż wskazuje, że na partię rządzącą zagłosowałoby aż 39 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Nieznacznie wzrosło natomiast poparcie Koalicji Obywatelskiej. Po wzroście o 2 pkt. proc., obecnie największa partia opozycyjna notuje poparcie na poziomie 25 proc. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni chce głosować 13 proc. – bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem.

Nieznaczny spadek poparcia – o 1 pkt. proc. – zanotowała Konfederacja, na którą zagłosowałoby 10 proc. respondentów. Sondaż wskazuje, że w Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z poparciem 8 proc. badanych – wzrost o 1 punkt.

Kukiz‘15 wskazał 1 proc. badanych – spadek o 1 punkt. Bez zmian notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Porozumienie Jarosława Gowina – po 1 proc.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1079 osób w dniach od 19 do 22 listopada 2021 roku.

