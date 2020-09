Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na spadek poparcia dla PiS. Większość ugrupowań opozycyjnych zanotowało wzrosty. Najwięcej Lewica.

Portal uważa, że lekki spadek notowań PiS to efekt kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. Pomimo spadku o 2 pkt. proc., sondaż wskazuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego nadal zajmuje pierwszą lokatę pod względem poparcia. Na formację rządzącą chęć głosowania zadeklarowało aż 40 proc. badanych.

Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska zanotowała poparcie na poziomie 27 proc. Oznacza to wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Sondaż Social Changes wskazuje, że największy wzrost poparcia zanotowała Lewica, na którą chęć głosowania zadeklarowało 15 proc. respondentów. To o 5 pkt. proc. więcej, niż poprzednio.

Sondaż wskazuje spadek poparcia dla PSL

Także Konfederacja zanotowała niewielki wzrost poparcia o 1 pkt. proc. i z poparciem na poziomie 9 proc. zajmuje czwartą lokatę w zestawieniu. Na granicy progu Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 5 proc. badanych – poprzednio było to o 2 punkty więcej.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1058 osób w dniach 18 – 21 września 2020 roku.

Źr. wPolityce.pl