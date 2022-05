Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo tego, partia rządząca nadal utrzymuje wysokie poparcie.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą nad rywalami wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 37 proc. ankietowanych. Tym samym oznacza to spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą chęć głosowania wskazało 27 proc. badanych. To o 2 punkty proc. więcej niż poprzednio. Trzecią lokatę zajmuje Polska 2050. Partia Szymona Hołowni nie notuje żadnych zmian, więc nadal może liczyć na 12 proc. głosów.

Po 8 proc. badanych wskazało na Konfederację oraz Lewicę – również bez zmian. Sondaż wskazuje, że Polskie Stronnictwo Ludowe także zachowało swoje poparcie – 3 proc. Tym samym nie przekracza progu wyborczego.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2022 roku. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1074 osób.

