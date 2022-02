Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Research Collective na zlecenie Kantar Public wskazuje wzrost poparcia dla obozu rządzącego. W zestawieniu najgorzej wypada Lewica, której poparcie spadło już zaledwie do wysokości progu wyborczego. Badanie uwzględnia również AgroUnię.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca może liczyć na poparcie 30 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost poparcia o 3 pkt. proc. względem poprzedniego badania.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na głosu 25 proc. uczestników badania. Tym samym oznacza to lekki spadek poparcia o 1 pkt. proc. w stosunku do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Żadnych zmian nie notuje Polska 2050 Szymona Hołowni, która niezmiennie osiąga poparcie na poziomie 9 proc. Tuż za jej plecami znalazła się Konfederacja – 8 pkt. proc. (spadek 1 pkt. proc.)

Największe powody do niezadowolenia mają politycy Lewicy. Po spadku o 2 pkt. proc., ta formacja sięgnęła progu wyborczego (5 proc.). Tuż poniżej niego znajduje się niezmiennie PSL – 4 proc. (bez zmian). Pod progiem znalazł się Kukiz’15 z wynikiem 2 proc., a także Porozumienie i AgroUnia po – 1 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 11-16 lutego na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 18 i więcej lat.

Źr. dorzeczy.pl