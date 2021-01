Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zbadał, co Polacy sądzą o ewentualnym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Temat powrotu byłego premier powraca co jakiś czas jak bumerang, jednak dotąd sam nie zdecydował się na taki ruch.

Sondaż przeprowadzono zadając ankietowanym następujące pytanie: „Czy według Pani/Pana Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki?”.

Na tak postawione pytanie 28 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. Z tej grupy 15 proc. opowiedziało się „zdecydowanie” pozytywnie, a 13 proc. „raczej” pozytywnie.

Sondaż wskazuje, że negatywnie takie rozwiązanie ocenia z kolei aż 47 proc. „Zdecydowanie” negatywnie na takie pytanie odpowiedziało 33 proc. ankietowanych, „raczej” negatywnie 14 proc.

Tymczasem 25 proc. badanych oceniło, że „trudno powiedzieć”, czy Tusk powinien wrócić do polskiej bieżącej polityki.

Portal wPolityce.pl zwraca uwagę, że powrotu Tuska chcieliby przede wszystkim zwolennicy Koalicji Obywatelskiej – aż 69 proc. Z kolei 76 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy jest przeciw.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1097 osób w dniach od 15 do 18 stycznia 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl