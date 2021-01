Jeszcze do niedawna wśród Polaków dominowały osoby sceptycznie nastawione do szczepionek przeciw koronawirusowi. Tymczasem najnowszy sondaż Social Changes przeprowadzony na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na stopniowe odwracanie się tej tendencji.

„Czy zaszczepi się Pani/Pan na koronawirusa, jeśli będzie dostępna szczepionka i będzie Pani miała/Pan miał taką możliwość?” – brzmiała treść pytania, jakie usłyszeli respondenci.

Tym razem sondaż wskazuje na zmianę nastawienia Polaków. Okazuje się, że 51 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na tak zadane pytanie. Oznacza to wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni. W tej grupie wyróżniono dwie podgrupy. 29 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 22 proc. – „raczej tak”.

Sondaż wskazuje spadek liczby sceptyków

Sondaż Social Changes wskazuje, że negatywne nastawienie do szczepienia wykazuje 31 proc. respondentów biorących udział w badaniu. Oznacza to spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. W tej grupie 14 proc. wybrało odpowiedź: „zdecydowanie nie”, a 17 proc. – „raczej nie”.

Jednocześnie 18 proc. badanych pozostaje niezdecydowanymi, bo wybrało odpowiedź: „trudno powiedzieć”.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1097 osób w dniach od 15 do 18 stycznia 2021 roku.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 640 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To kolejny dzień, gdy mamy podobną liczbę nowych zakażeń, co może wskazywać na pewną stabilizację. Resort poinformował również o śmierci 346 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 76 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 270 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 464 448 przypadków zakażenia koronawirusem. 34 908 osób nie żyje a 1 213 012 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. wpolityce.pl