Czy rosyjska napaść na terytorium Ukrainy skłoniła Polaków by bardziej przychylnie patrzeć na kwestię rozszerzenia prawa do posiadania broni? O ten wątek zapytano respondentów w sondażu Social Changes dla serwisu wpolityce.pl.

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainie pokazała, że w starciu z agresorem liczy się nie tylko zawodowa armia, ale również opór całego atakowanego narodu. Wojna za naszą wschodnią granicą stała się również czynnikiem, który ożywił dyskusję o prawie do posiadania broni przez obywateli.

Czy liberalizacja przepisów może nas przygotować do skuteczniejszej obrony przed agresorem? Tu zdania są podzielone. Szerszy dostęp do broni, uzbrojenie społeczeństwa, teoretycznie utrudnia działania agresorowi. Jednak przeciwnicy liberalizacji podnoszą argument chaosu i wyższego poziomu przestępczości z użyciem broni. Jakie jest zdanie Polaków w tej sprawie?

Social Changes przygotowało sondaż dla wpolityce.pl, w którym respondentom zadano pytanie: „Czy popiera Pani/Pan poszerzenie prawa do posiadania broni przez Polaków?”

Okazuje się, że 11 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 24 proc. „raczej tak”. Przeciwników jest jednak więcej. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało ok. 20 proc., a 29 proc. „raczej nie”. 16 proc. uczestników badania nie potrafiło udzielić odpowiedzi w tej sprawie. Sumując, odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił 35 proc., zaś negatywnych 49 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1074 osób.