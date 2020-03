Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl potwierdza dominującą pozycję Andrzeja Dudy w wyścigu o urząd prezydenta RP. W dalszej części stawki nastąpiły pewne niewielkie zmiany.

Jeśli sondaż Social Changes potwierdziłby się w wyborach prezydenckich, to Andrzej Duda w I turze mógłby liczyć na poparcie 42 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 1 proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Drugie miejsce z poparciem 24 proc. zajmuje Małgorzata Kidawa-Błońska. Poparcie dla kandydatki KO stoi obecnie w miejscu.

Trzecie miejsce w zestawieniu zajął Robert Biedroń, na którego chęć głosowania wyraziło 11 proc. respondentów (+ 1 proc.). Sondaż wskazał, że czwarte miejsce zająłby Władysław Kosiniak-Kamysz, który może liczyć na poparcie 9 proc. badanych (+ 2 proc.). Takim samym poparciem cieszy się Szymon Hołownia (9 proc.), jednak w jego przypadku oznacza to spadek o 2 proc. Ostatnie miejsce zajął Krzysztof Bosak – 5 proc.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI w dniach od 28 lutego do 2 marca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1052.

Czytaj także: Agata Duda zaskoczyła policjantki. W trakcie spotkania zadzwoniła do męża

Źr. wPolityce.pl