Krzysztof Bosak to zdecydowany zwycięzca sondażu prezydenckiego przeprowadzonego wśród kibiców – wynika z badania Agencji Analityki Sportowej Sport Analytics. Bardzo słaby wynik odnotował Andrzej Duda, który w zestawieniu zajął dopiero czwarte miejsce.

Agencja Analityki Sportowej Sport Analytics podczas badania omnibusowego Opinie Kibiców zebrała opinie środowiska kibiców w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich. Poprzednie tego typu badanie wykonano na początku marca i wyniki mocno się zmieniły.

Jak wynika z sondażu, zdecydowanym liderem wśród kibiców jest Krzysztof Bosak, który uzyskał aż 46,7 proc. poparcia. To wzrost o niemal 12 punktów procentowych w stosunku do badania z marca, kiedy to kandydat Konfederacji uzyskał 34,8 proc. poparcia.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 21,62 proc. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia, który zanotował wzrost z 3,7 proc. poparcia w marcu do 8,19 proc. obecnie.

Dopiero na czwartym miejscu w zestawieniu znalazł się Andrzej Duda. W marcu urzędujący prezydent zdobył wśród kibiców 26,5 proc. poparcia. Teraz uzyskał wynik zaledwie 8,03 proc. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli Władysław Kosiniak-Kamysz (5,41 proc.), Robert Biedroń (2,9 proc.) i Marek Jakubiak (2,5 proc.).

Źr.: sportanalytics.pl