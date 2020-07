Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Z sondażu Instytutu Pollster dla „Wiadomości” TVP wynika, że w pojedynku górą będzie urzędujący prezydent. Różnice są jednak minimalne.

Już 12 lipca Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich. To oni w pierwszej turze uzyskali najwyższe wyniki, zdobywając odpowiednio 43,50 oraz 30,46 proc. poparcia. Ich głównym celem będzie przekonanie do siebie niezdecydowanych wyborców, szczególnie tych, którzy głosowali na Szymona Hołownię i Krzysztofa Bosaka. Wiele wskazuje na to, że różnice w drugiej turze mogą być minimalne.

Jak wynika z sondażu Instytutu Pollster dla „Wiadomości” TVP, gdyby druga tura wyborów odbyła się teraz, wygrałby ją Andrzej Duda. Urzędujący prezydent zdobyłby 51,14 proc. poparcia przy 48,86 proc. poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Wyraźnie widać jednak, że różnice są na tyle minimalne, że trudno jednoznacznie rozstrzygać o tym, kto jest faworytem.

Telewizja Polska przypomniała również, że na podobny wynik wskazuje sondaż portalu Social Changes dla wPolityce.pl. Tutaj Andrzej Duda uzyskał 53 proc. głosów, przy 47-procentowym poparciu dla Rafała Trzaskowskiego.

Źr.: Twitter/WiadomościTVP