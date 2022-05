Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje, że rośnie poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Zyskuje również Koalicja Obywatelska, a spadek poparcia notuje Lewica.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to wgrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało aż 38 proc. ankietowanych uczestniczących w badaniu. Oznacza to wzrost poparcia o 2 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Wzrost poparcia notuje również druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska. 28 proc. respondentów zapewniło, że właśnie na tę formację oddałoby swój głos. To więcej o 1 pkt. proc. w porównaniu do wcześniejszego badania.

Sondaż wskazuje, że Polska 2050 może liczyć na poparcie 11 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Na czwartym miejscu uplasowała się Konfederacja z poparciem 9 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy.

Spadek poparcia zanotowała lewica, która obecnie może liczyć na 7 proc. głosów. To mniej o 2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż. Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 3 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 13 maja do 16 maja 2022 roku. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1053 osób.

Źr. wPolityce.pl