Wygląda na to, że Szymon Hołownia ma coraz więcej powodów do zadowolenia. Jak wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski, notuje on zdecydowanie największy wzrost poparcia. Co więcej, poważne spadki notują dwa największe ugrupowania.

Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę – wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. Partia rządząca notuje wprawdzie spadek o 3,2 pkt proc., ale w dalszym ciągu może liczyć na 30-procentowe poparcie. Trudno jednak przypuszczać, by taki wynik wystarczył do samodzielnych rządów.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 19,6 proc. badanych. Największe ugrupowanie opozycyjne również notuje o spadek – o 4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni notuje imponujący wzrost poparcia – o 8,4 pkt proc. Na Polskę 2050 chciałoby zagłosować 17,5 proc. badanych, więc ugrupowanie staje się coraz większym zagrożeniem dla Koalicji Obywatelskiej.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica, która uzyskała 9,5 proc. poparcia, Konfederacja z poparciem wynoszącym 7,5 proc. Oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które z 5-procentowym poparciem balansuje na granicy progu wyborczego.

Źr.: WP