Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wskazuje, że partia rządząca notuje spadek poparcia. Nie zyskuje na tym jednak Koalicja Obywatelska, bo ją również wskazało mniej respondentów. Nieoczekiwanie wzrosło poparcie partii Szymona Hołowni.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 32,6 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 4,5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 21,6 proc. głosów. To mniej o 1,7 pkt. proc. w porównaniu do wcześniejszego badania. Niespodziewanie sondaż przynosi dobre wieści dla Szymona Hołowni. Jego formacja zanotowała poparcie na poziomie 16,5 proc., co oznacza wzrost o 4,5 pkt. proc.

Sondaż wskazuje, że inne formacje także tracą poparcie. Na Lewicę chce głosować 7,2 proc. badanych – to o 0,8 pp. mniej niż w poprzednim badaniu. Konfederacja może pochwalić się wynikiem 5,9 proc. wskazań, czyli o 0,2 pp. mniej niż poprzednio. PSL z poparciem 4,6 proc. nie przekracza progu wyborczego.

Sondaż przeprowadziła pracownia United Surveys w dniu 5 listopada na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. W badaniu skorzystano z metody CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo.

Źr. wp.pl