Donald Tusk odniósł się do napiętej sytuacji na granicy z Białorusią. Od rana w mediach społecznościowych pojawiają się niepokojące nagrania ukazujące prawdziwe tłumy imigrantów zmierzających w kierunku polskiej granicy.

„Jestem bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje dzisiaj i co będzie działo się w najbliższych godzinach na polsko-białoruskiej granicy. Prawdziwym problemem jest to, że nie wiadomo, co polski rząd zamierza z tym zrobić” – mówił Tusk.

W jego ocenie rząd powinien skonsultować z obywatelami i opozycją działania służb. Nie wiadomo jednak, jak rząd miałby konsultować tę sprawę z obywatelami. „Jeśli miałoby dojść, do jakichkolwiek aktów przemocy, szczególnie przy wsparciu białoruskich funkcjonariuszy, to to jest dokładnie ten moment, kiedy władza powinna zacząć rozmawiać ze wszystkimi obywatelami, w tym z opozycją” – mówił Tusk.

„Być może już czas, czy nie powinniśmy uruchomić 4 artykułu NATO, jeżeli nasza granica będzie zagrożona presją fizyczną” – powiedział Tusk. Wspomniany przez niego artykuł 4 mówi o konsultacji państw Paktu Północnoatlantyckiego, jeżeli integralność terytorialna lub bezpieczeństwo któregoś z nich będzie zagrożona.

Dalej Tusk mówił, że nie zamierza krytykować rządu, choć w kolejnym zdaniu uderzył w PiS. „Powstrzymam się od jakiejkolwiek krytyki, chociaż bardzo się niepokoje po tym, co widzieliśmy w w ostatnich tygodniach. PiS nie jest w żaden sposób przygotowany do tej sytuacji. To jest ostatni moment, żeby rząd, żeby oni wszyscy naprawdę wzięli się do roboty, przedstawili program wyjścia z tego kryzysu” – powiedział.

