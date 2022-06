Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Kantar Public potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości. Zaskakuje jednak wskaźnik osób, które zadeklarowały brak zdecydowania, co do wyboru konkretnej partii.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 29 proc. ankietowanych. To tyle samo, co w poprzednim badaniu.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 24 proc. głosów. To spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż. Minimalnie wzrosło natomiast poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni, która obecnie może liczyć na 10 proc. głosów (poprzednio – 9 proc.). Nie zmienił się wynik Lewicy – 8 proc.

Czytaj także: Premier odpowiada na zarzuty o zakup obligacji. „Czy ja jestem jasnowidzem?” [WIDEO]

Co zaskakujące, pozostałe formacje nie przekroczyły progu wyborczego. Konfederacja i PSL zanotowały po 4 proc. głosów. Na Kukiz’15 chce głosować 2 proc. respondentów, na Porozumienie – 1 proc., a na AgroUnię – niecałe 1 proc. ankietowanych.

Najbardziej zaskakujący jest jednak odsetek respondentów, którzy nie potrafili wskazać, na kogo oddadzą swój głos. Okazuje się, że takich osób jest aż 19 proc., co stanowi trzeci wynik pod względem poparcia.

Czytaj także: Belgowie kpią z Polaków po meczu. „Nie możemy grać przeciw Polakom każdego meczu?”

Źr. dorzeczy.pl