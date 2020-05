George Soros w rozmowie z „The Independent” odniósł się do pandemii koronawirusa. Kontrowersyjny miliarder stwierdził, że pandemia jest czymś „bezprecedensowym” i zagraża „przetrwaniu naszej cywilizacji”.

„Jeszcze przed wybuchem pandemii zdałem sobie sprawę, że znajdujemy się w rewolucyjnym momencie.” – mówił Soros. „W którym to, co w normalnych czasach byłoby niemożliwe lub wręcz niepojęte, stało się nie tylko możliwe, ale prawdopodobnie absolutnie konieczne.” – dodał.

„A potem pojawił się COVID-19, który całkowicie zakłócił życie ludzi i wymagał zupełnie innych zachowań. Jest to bezprecedensowe wydarzenie”- powiedział Soros. „I naprawdę zagraża przetrwaniu naszej cywilizacji” – podkreślił miliarder.

„Uczymy się bardzo szybko i wiemy o wiele więcej na temat wirusa niż wtedy, gdy się pojawił. Ale strzelamy do ruchomego celu, ponieważ on sam zmienia się szybko. Opracowanie szczepionki zajmie dużo czasu” – przyznał Soros zwracając uwagę, że sytuacja jest dynamiczna. Zauważył, że nawet jeśli szczepionka już powstanie, to dalsze badania będą wciąż niezbędne.

Soros usłyszał także pytanie o rolę Unii Europejskiej w walce z kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa. „Szczególnie martwię się o przetrwanie UE, ponieważ jest to niepełna wspólnota” – stwierdził miliarder.

Źr. wprost.pl