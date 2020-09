Zerwijcie się ze smyczy prezesa, który was upokorzył tą ustawą. To jest policzek, kazać wam przyjąć radykalnie lewicowy punkt widzenia – zaapelował Dobromir Sośnierz. Poseł Konfederacji namawia polityków Zjednoczonej Prawicy do buntu.

Debata nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt rozgrzała polską scenę polityczną. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska i Lewica zgodnie podkreślają konieczność ochrony zwierząt i wprowadzenia zakazu hodowli futrzarskich. Projektu nie akceptują politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Solidarnej Polski. Jednak najmocniej protestują posłowie Konfederacji.

Dobromir Sośnierz zwrócił uwagę na nagłą zmianę podejścia opozycji do ekspresowego, nocnego procedowania ustaw. – Kiedy wam to na rękę, to łamanie procedur, łamanie dobrych obyczajów wam nie przeszkadza – stwierdził.

Polityk Konfederacji zwrócił się następnie z apelem do posłów Zjednoczonej Prawicy. – Zerwijcie się ze smyczy prezesa, który was upokorzył tą ustawą. To jest policzek, kazać wam przyjąć radykalnie lewicowy punkt widzenia – zaproponował.

– Jak się raz przyjęło takie stanowisko, to się potem będzie szlachtowanym takimi argumentami, jak dzisiaj usłyszeliśmy. Do zakazu schabowego, gwałcenia krów przez mleczarzy. Dzisiaj zaakceptowaliście logikę, która do tego prowadzi – dodał.

W dalszej części swojego wystąpienia zastanawiał się nad powodem współpracy PiS z Lewicą. – Czyimi głosami chcecie to poprzeć? Nie będzie większości z samego PiS-u. Chcecie to przyjąć głosami takich ludzi jak poseł Gawkowski, który nie odróżnia ludzi od zwierząt, a jednocześnie chce mordowania nienarodzonych ludzi? Mordercy nienarodzonych dzieci będą z wami bronić życia zwierząt. Nie przeszkadza wam to? – dopytywał.

Źródło: YouTube, sejm.gov.pl