Dobromir Sośnierz z Konfederacji zwrócił uwagę na fragment z dzisiejszej konferencji premiera Mateusz Morawieckiego o prywatnej służbie zdrowia. Premier krytycznie ocenił działania prywatnych klinik, które w jego ocenie zbyt mało walczą z pandemią, zrzucając cały ciężar na państwo. To bardzo nie spodobało się posłowi Konfederacji.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, na której ogłoszono nowe obostrzenia, premier czynił wyrzuty prywatnej opiece medycznej. „Czy służba prywatna dzisiaj – wobec której mam najwyższy szacunek oczywiście także – ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19?” – pytał.

Na tym nie koniec, bo premier postanowił kontynuować te wątek. „Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na (szpitale) dla pacjentów leczonych na COVID-19?” – dopytywał.

„Otóż nie. Tylko państwo w takich najtrudniejszych chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje siły i środki, wszystkie swoje rezerwy i odwody po to, żeby uratować jak najwięcej Polaków” – mówił Morawiecki. „Po to żeby ratować zdrowie Polaków, życie Polaków, ale jednocześnie też ratować miejsca pracy, ratować gospodarkę” – tłumaczył.

Sośnierz ostro do premiera

Dobromir Sośnierz nie krył oburzenia tymi słowami premiera. Jego wzburzenie było na tyle duże, że postanowił nie hamować się przed mocnymi słowami, wręcz obelżywymi pod adresem szefa rządu.

„A propos słów premiera: Czy prywatna służba zdrowia rzuciła swoje siły na kowida, zostawiając wszystkich innych na lodzie? No nie. A czy prywatna służba zdrowia ściąga przymusowo pieniądze od obywateli ? No też nie. To czego grasz bohatera za cudze pieniądze, frajerze?” – napisał na Twitterze Sośnierz.

Nowe zakażenia

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Mamy więc kolejny rekord zakażeń – tak wielu zachorowań nie było od początku pandemii. Resort poinformował również o śmierci 520 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 154 821 przypadków zakażenia koronawirusem. 50 860 osób nie żyje a 1 722 856 uznano za wyzdrowiałe.

