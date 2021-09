Paulo Sousa zabrał głos po zremisowanym 1:1 meczu z Anglią. Jego zdaniem jest to uczciwy rezultat, chociaż Biało-Czerwoni mogli pokusić się o strzelenie jeszcze jednej bramki. Szkoleniowiec odniósł się też do dyspozycji Grzegorza Krychowiaka.

Reprezentacja Polski zremisowała z Anglią 1:1 i wywalczyła cenny punkt w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Paulo Sousa po meczu był zadowolony ze swoich piłkarzy, chociaż twierdzi, że mogliśmy zdobyć jeszcze jedną bramkę. „W drugiej połowie mieliśmy sporo problemów, bo rywal grał bardzo intensywnie. Anglicy są przyzwyczajeni do takiej gry, więc byli dla nas groźni, ale dobrze się broniliśmy, nie pozwalając rozwinąć im skrzydeł. Gdybyśmy mieli nieco więcej jakości przy własnych dośrodkowaniach, moglibyśmy pokusić się o strzelenie jeszcze jednego gola” – stwierdził.

Zdaniem szkoleniowca, remis w środowym meczu to uczciwy rezultat. „Stworzyliśmy sobie dziś kilka dogodnych szans, ale brakowało decydującego podania, wykończenia akcji. Cieszę się jednak, że mamy w zespole sporo jakości, co było widać choćby przy zdobytej przez nas bramce. Trochę boli fakt, że tak łatwo straciliśmy piłkę przy straconym golu, ale wynikało to także z pressingu nałożonego przez rywala. Myślę, że remis jest uczciwym rezultatem” – mówił Sousa.

Sousa: „Z pewnością mamy drużynę”

To, co szczególnie cieszy, to słowa trenera o całej drużynie. „Do samego końca wierzyłem, że możemy doprowadzić do wyrównania. Od pierwszego meczu kwalifikacji, z Węgrami, jesteśmy skupieni na realizacji zadania, którym jest strzelanie goli i wygrywanie kolejnych spotkań. Przy okazji ostatnich trzech meczów nie można zapominać, że aż czternastu zawodników, którzy są częścią tej kadry, nie mogło zagrać. Musimy pracować nad tym, żeby mieć zawsze zmienników o odpowiedniej jakości na każdej pozycji. Mogę jednak powiedzieć, że z pewnością mamy drużynę. Zawodnicy rozumieją swoje zadania, rośniemy jako zespół także dlatego, że także zawodnicy rezerwowi wiedzą, jaką rolę mają odegrać. To powoduje, że jesteśmy coraz silniejsi” – powiedział Sousa.

Paulo Sousa odniósł się także do sytuacji Grzegorza Krychowiaka. „Ten zespół potrzebuje Grzegorza Krychowiaka w formie z Sevilli, ale minęło już od tego czasu kilka lat. Znajduje się teraz w innym punkcie, ale tak jest w przypadku każdego piłkarza. Jasne, chcielibyśmy, by grał szybciej, unikał zbędnych fauli. Potrzebujemy go jako lidera także w momencie, gdy nie ma piłki. Grzesiek doskonale czyta przestrzeń i jest bardzo przydatny dla zespołu” – mówił.

Żr.: Łączy nas piłka