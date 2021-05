Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie biało-czerwonych w Opalenicy, stanowiące bezpośrednie przygotowania do mistrzostw Europy. Pojawiła się również lista graczy rezerwowych, którzy wejdą do Kadry w przypadku kontuzji któregoś z podstawowych graczy.

Wśród powołanych bramkarzy niespodzianek nie ma, bo Sousa postawił na sprawdzone nazwiska. Obok Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego na turniej pojedzie też Łukasz Skorupski. Na zgrupowaniu w Opalenicy pojawi się również Radosław Majecki.

W formacji obrony najbardziej może zaskakiwać brak Sebastiana Walukiewicza, który nie znalazł się nawet na liście rezerwowych. W ostatnich miesiącach wypadł jednak ze składu Cagliari. Sousa powołał następujących obrońców: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Michał Helik (Barnsley FC), Kamil Glik (Benevento Calcio), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa).

Jeśli chodzi o pomocników, to na Euro pojadą: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Torino FC), Jakub Moder (Brighton and Hove Albion FC), Przemysław Płacheta (Norwich City), Piotr Zieliński (SSC Napoli).

Z listy napastników w ostatniej chwili wypadł Krzysztof Piątek, który nabawił się poważnej kontuzji kostki. W tej sytuacji Sousa postawił na następujący skład ataku: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia), Karol Świderski (PAOK Saloniki), Jakub Świerczok (Piast Gliwice).

Sousa umieścił Grosickiego w rezerwach

Wśród rezerwowych znaleźli się: Rafał Augustyniak (Urał Jekaterynburg), Kamil Grosicki (West Bromwich Albion), Robert Gumny (Augsburg FC), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa). W tej grupie największą sensacją zdaje się być Grosicki, którego wielu widziałoby w podstawowym składzie reprezentacji. Popularny „Turbogrosik” nie występuje jednak w swoim klubie, więc Sousa stwierdził, że nie ma podstaw, aby go powołać. Dał mu jednak szansę, bo umieścił go ostatecznie w gronie rezerwowych.

Zgrupowanie w Opalenicy rozpocznie się 24 maja i potrwa do 9 czerwca. Potem Biało-Czerwoni przeniosą się do Sopotu, w którym będą mieszkać w trakcie turnieju. W ramach obozu w Opalenicy ekipa Sousy zagra towarzysko z Rosją we Wrocławiu (01.06) i Islandią w Poznaniu (08.06). Udział w Euro 2020 Polska rozpocznie 14 czerwca meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu.

Źr. Łączy Nas Piłka