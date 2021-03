Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosił szeroką kadrę zawodników, spośród których 15 marca wybierze ostateczną grupę piłkarzy na marcowe zgrupowanie drużyny narodowej oraz mecze eliminacji mistrzostw świata 2022 z Węgrami, Andorą i Anglią. W grupie znalazło się aż 35 piłkarzy, ale podczas zgrupowań dojdzie do dalszej selekcji.

Sousa do szerokiej kadry powołał aż 8 debiutantów. Nowymi twarzami w kadrze są obrońcy Kamil Piątkowski z Rakowa Częstochowa, Michał Helik z Barnsley FC i Tymoteusz Puchacz z Lecha Poznań, pomocnicy Rafał Augustyniak z Urala Jekaterynburg, Sebastian Kowalczyk i Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin i Bartosz Slisz z Legii Warszawa oraz Karol Świderski z PAOK Saloniki.

Na szczególną uwagę zasługuje Kozłowski, który ma zaledwie 17 lat. Pomimo tak młodego wieku, wielu od dawna uważa go wręcz za „talent stulecia”. Wystarczy wspomnieć, że młody zawodnik znalazł się na liście życzeń legendarnego Manchesteru United. Na razie 17-latek woli rozwijać swój talent w polskiej lidze, ale jego wyjazd jest z pewnością kwestią czasu.

Sousa dał szansę Grosickiemu

Wśród bramkarzy niespodzianek nie ma. Paulo Sousa wybrał czterech golkiperów, którzy grają w sowich klubach i to w mocnych ligach. To Wojciech Szczęsny (Juvventus), Łukasz Fabiański (West Ham), Łukasz Skorupski (Bologna) i Bartłomiej Drągowski (Fiorentina).

Sousa powołał również wielu młodych graczy z polskiej ekstraklasy. Co ciekawe, postanowił pomóc również Kamilowi Grosickiemu, który też otrzymał powołanie. Popularny Grosik od dawna nie występuje w swoim klubie na Wyspach Brytyjskich i kwestia jego powołania była szeroko omawiana w mediach. Przeważały raczej głosy sceptyków.

Portal Sportowe Fakty informuje jednak, że do 15 marca lista zostanie zawężona do ok. 25 nazwisk. Oznacza to, że dziesięciu graczy nie uda się nawet na zgrupowanie. Tydzień później rozpocznie się zgrupowanie, w ramach którego reprezentacja rozegra mecze eliminacji MŚ 2022 z Węgrami, Andorą i Anglią.

Źr. Łączy Nas Piłka; Sportowe Fakty WP