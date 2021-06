Paulo Sousa wziął w poniedziałek udział w konferencji prasowej po meczu z Rosją. Ocenił postawę Biało-Czerwonych, zwrócił uwagę między innymi na postawę Mateusza Klicha czy Jakuba Świerczoka. Zirytowało go natomiast pytanie o pozycję Dawida Kownackiego.

We wtorek reprezentacja Polski zremisowała z Rosją 1:1. Jedyną bramkę dla Biało-Czerwonych strzelił Jakub Świerczok. To jedna z ostatnich prób reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy. Do czasu imprezy czeka nas tylko spotkanie z Islandią.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej trener Paulo Sousa ocenił postawę Polaków na boisku. Zwrócił uwagę między innymi na Mateusza Klicha. Zdaniem Sousy, pomocnika brakowało podczas marcowych meczów kadry. „Potrafi robić różnicę, często wchodzi do strefy ataku, a my chcemy to wykorzystywać” – stwierdził.

Szkoleniowiec pozytywnie ocenił także postawę zdobywcy jedynej bramki, czyli Jakuba Świerczoka. Sousa zaznaczył jednak, że napastnik Piasta Gliwice ma nad czym pracować. „Musi nauczyć się ruchów, które jeszcze bardziej pomogą zespołowi. Bardzo ciężko pracuje w defensywie, ale nie do końca rozumiejąc, co i jak ma robić” – powiedział.

Trenera zirytowała natomiast uwaga jednego z dziennikarzy. Zasugerował on, że Dawid Kownacki, który gra w ataku, mógłby próbować zagrać bardziej z tyłu i próbować rozgrywać akcję. Szkoleniowcowi wyraźnie nie spodobało się to pytanie. „Nie wiem, na jakich opiniach się opierasz. Kto tak mówi? gdzie twoim zdaniem ma grać Kownacki? Wytłumacz. Nie umiem odpowiedzieć, jeśli nie rozumiem pytania” – stwierdził Sousa.

Źr.: YouTube/Łączy nas piłka