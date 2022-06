Prezydent Indonezji Jako Widodo spotkał się na Kremlu z Władimirem Putinem. Podczas rozmowy z rosyjskim przywódcą miał przekazać wiadomość od Wołodymyra Zełenskiego, zadeklarował też gotowość do pomocy w nawiązaniu dialogu pokojowego.

Indonezja będzie w tym roku gospodarzem szczytu G20. Swój udział w wydarzeniu potwierdził Władimir Putin. Będzie to więc pierwsza okazja do jego spotkania z zachodnimi przywódcami. Nie jest wykluczone, że podczas szczytu dojdzie do spotkania Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W czwartek prezydent Indonezji Jako Widodo spotkał się z Putinem na Kremlu. Szczegóły ich rozmów nie są znane, ale z pewnością jednym z głównych tematów był właśnie tegoroczny szczyt G20. Rozmawiano też o wojnie na Ukrainie, Widodo miał przekazać Putinowi wiadomość od Wołodymyra Zełenskiego, której treść nie jest jednak znana.

Prezydent Indonezji wyraził też gotowość do pomocy w nawiązaniu dialogu pokojowego między Rosją i Ukrainą. „Ważne jest dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie” – powiedział.

Czytaj także: Rosjanie wykonują niepokojące ruchy w Kaliningradzie! Rozmieścili rakiety

Źr.: Onet