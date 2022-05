Paulina Matysiak nie kryje oburzenia wypadkiem, do którego doszło w Warszawie. Kierowca był kompletnie pijany. Posłanka Lewicy zastanawia się, dlaczego w Polsce emocje wywołuje pomysł zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.

Przypomnijmy, że we wtorek wieczorem na ul. Puławskiej w Warszawie. Kierowca zjechał nagle z jezdni na ścieżkę rowerową i chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał wskutek zdarzenia.

Przybyła na miejsce policja ustaliła, że w środku pojazdu przebywał tylko jeden pasażer. – Do wypadku doszło ok. godz. 21.50. Kierowca okazał się pijany, miał 2,5 promila. Nie zderzył się z żadnym innym pojazdem, uszkodził tylko infrastrukturę drogową i na tym zakończył jazdę – poinformował sierż. Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.

Ze zdarzeniem zapoznała się posłanka Lewicy Paulina Matysiak. Parlamentarzysta zwróciła uwagę zwłaszcza na stan głębokiego upojenia alkoholowego kierowcy, który doprowadził do wypadku.

W tym kontekście przypominała o postulacie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Matysiak dziwi się, że pomysł wciąż wywołuje w naszym kraju wiele emocji.

Wczoraj w Warszawie pijany kierowca autokaru jadącego w kierunku Piaseczna na wysokości trasy S2 zjechał z jezdni. Miał we krwi 2,5 promila alkoholu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A emocje wywołuje w PL postulat wycofania sprzedaży alkoholu ze stacji benzynowych 🤷🏻‍♀️

Pod wpisem posłanki pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Uważasz, że gdyby nie był sprzedawany na stacji, to powstrzymałoby nieodpowiedzialnego kierowcę?

A uważasz, że stacja benzynowa to miejsce na sprzedaż alkoholu?

Rozumiem, że ten pan zakupił alkohol na stacji benzynowej? Bo jak nie, to równie dobrze, możemy się domagać likwidacji transportu publicznego, to zlikwiduje pijanych kierowców autokarów

Gdybyśmy zlikwidowali całkowicie stacje benzynowe, to skończył by się alkoholizm wśród kierowców i wspieranie Putina, do dzieła Lewica 👌😎