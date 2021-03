Nie chcemy życzeń, prezentów, kolejnych kompromisów! – ogłosiła Sylwia Spurek. Eurodeputowana wydała specjalne oświadczenie z okazji Dnia Kobiet. – To dzień gniewu i walki, siostrzeństwa i solidarności – podkreśliła.

Zgodnie ze zwyczajem 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Eurodeputowana Sylwia Spurek opublikowała w mediach społecznościowych komunikat, z którego wynika, że do świętowania podchodzi z wielką rezerwą.

„Nie chcemy życzeń i prezentów, chcemy praw! Nie chcemy referendów i plebiscytów! Nie chcemy kolejnych kompromisów!” – czytamy we wpisie. Do publikacji eurodeputowana dołączyła nagranie ze swoim oświadczeniem.

Spurek stanowczo o święcie kobiet: To dzień gniewu i walki, siostrzeństwa i solidarności

– 8 marca to nie jest dzień goździków i rajstop. To dzień gniewu i walki, siostrzeństwa i solidarności. Dzień zmieniania świata – podkreśliła. – Tak trafnie przypomniał Ogólnopolski Strajk Kobiet. W pełni wspieram akcję Dzień Kobiet Bez Kompromisów – dodała.

NIE chcemy życzeń i prezentów, chcemy praw! ⚡

NIE chcemy referendów i plebiscytów! ⚡

NIE chcemy kolejnych kompromisów! ⚡ #DzieńKobietBezKompromisów #TrzymamStronęKobiet ✊ ⁦@strajkkobiet⁩ pic.twitter.com/l8EtmmO5sR — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) March 8, 2021

Następnie Spurek postanowiła poruszyć temat sporu wokół aborcji w Polsce. – Prawa człowieka, kobiet, w tym prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji to nie temat do dyskusji, kompromisów albo poddania pod referendum – stwierdziła.

– Prawo aborcyjne powinno być czystą kartką, bo aborcja to normalne świadczenie medyczne i nie wymaga przepisów szczególnych czy specustaw – podkreśla eurodeputwana.

W dalszej części swojego oświadczenia Spurek kładzie nacisk na kwestię wolnego wyboru. – Każda osoba ma prawo do wyboru, że każda kobieta w ciąży ma prawo tę ciążę przerwać. Dlatego wspieram inicjatywę Legalna aborcja bez kompromisów i zachęcam do podpisania projektu ustawy. Szczególnie dzisiaj – w Dzień Kobiet Bez Kompromisów – dodała.