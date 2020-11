Prof. Magdalena Środa jest pod wielkim wrażeniem Marty Lempart. Liderka Strajku Kobiet została porównana do… Lecha Wałęsy. – W tej chwili przeżywamy naprawdę niewiarygodny karnawał – powiedziała na antenie TVN24.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej spotkało się z gwałtownym sprzeciwem społecznym. Od ponad tygodnia na ulicach największych miast w Polsce gromadzą się tłumy przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Liderką protestów jest Marta Lempart – znana feministka i aktywistka społeczna. W opinii prof. Magdaleny Środy, liderka Strajku Kobiet posiada zdolności przywódcze. „Marta Lempart jest Lechem Wałęsą dzisiejszych czasów” – powiedziała w „Faktach po Faktach” TVN24.

Prof. Środa jest pod wielkim wrażeniem formy strajków. – W tej chwili przeżywamy naprawdę niewiarygodny karnawał. Na to, co przyniosą protesty, należy jeszcze poczekać – podkreśliła.

Jej zdaniem widoczny na ulicach gniew kobiet kumulował się od kilkudziesięciu lat. – Młodzież ruszyła. Ruszyła ławą nie tylko w obronie praw kobiet, w obronie praw człowieka, ale również przeciwko tym, którzy coraz mocniej urządzają w Polsce władzę autorytarną i fundamentalistyczną – zaznaczyła.

W trakcie programu poruszony został wątek konfliktu światopoglądowego, pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami aborcji. Prof. Środa przestrzega Kościół Katolicki przed ingerowaniem w sprawy wewnętrzne Polski.

– Katolicy niechaj kształtują swoje sumienia zgodnie z zasadą poszanowania życia od poczęcia i uznania świętości zarodka. Natomiast ci, którzy nie są tego wyznania albo są osobami niewierzącymi, niechaj kształtują swoje życie według zasad, które obowiązują całą Europę – mówiła etyk.

W tym kontekście zwróciła uwagę, że prawo do aborcji stanowi dowód poważnego traktowania kobiet w danym kraju. – Jeśli kobieta ma to prawo, to znaczy, że państwo traktuje ją jako pełnowartościową obywatelkę, która może o sobie stanowić, jest odpowiedzialna za swoje własne macierzyństwo – dodała.

Źródło: TVN24, Twitter