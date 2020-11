Strajk Kobiet postawił ultimatum rządowi Mateusza Morawieckiego. Uczestniczki protestu domagają się odebrania pieniędzy z budżetu Kościoła Katolickiego oraz TVP w ciągu 7 dni. – Ochrona zdrowia w tej chwili w Polsce leży i kwiczy – ogłoszono na konferencji Rady Konsultacyjnej.

Strajk Kobiet postanawia postawić rząd w niezręcznej sytuacji. Na konferencji prasowej po spotkaniu Rady Konsultacyjnej ogłoszono postulaty, które opracowano na podstawie rozmów z uczestnikami protestu.

„Proponujemy natychmiast zaprzestać finansowania Kościoła w jakikolwiek sposób. Żadnych działań, żadnych pieniędzy, które płyną ze strony spółek Skarbu Państwa czy spółek samorządowych” – ogłoszono na konferencji prasowej.

„Na początek proponujemy, żeby dzieci w wieku lat 13 mogły decydować, czy chcą chodzić na religię. Nie może być tak, że to jest możliwe dopiero od 18. roku życia. To jest skandal i ewenement na skalę światową” – dodano.

Strajk Kobiet stawia ultimatum rządzącym. Dostali 7 dni

Strajk Kobiet postawił gabinetowi Morawieckiego ultimatum. „Dajemy rządowi 7 dni na ochronę zdrowia. Żądamy, by pieniądze, które płyną do kościoła i TVP PiS wpłynęły w całości na służbę zdrowia” – ogłoszono.

W trakcie konferencji poruszono temat ryzyka, jakie niesie za sobą strajkowanie w czasie epidemii koronawirusa. Rada Konsultacyjna strajkujących wprost wskazuje, że winnym całej sytuacji jest wicepremier Jarosław Kaczyński.

„Ochrona zdrowia w tej chwili w Polsce leży i kwiczy. To Kaczyński i jego służby, jego koledzy są winni temu, że wychodzimy na ulice. To oni są winni temu, że ktoś z nas się zarazi. To oni spowodowali, że musieliśmy wyjść” – podkreślono.

Żądanie @strajkkobiet : pieniądze mają być zabrane kościołom oraz TVP i przeznaczone na ochronę zdrowia. Rząd ma na to 7 dni @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/HQBIVRiKZ7 — Natalia Żyto (@NataliaZyto) November 1, 2020

„Jeśli chodzi o kobiety i o pandemię wiemy o tym, że ludzie umierają w karetkach pogotowia, czekając na wjazd do szpitali. Żądamy, żeby to było zmienione. Nie wiem, jak to zrobicie” – dodano.

Źródło: Instagram, Radio ZET