Kucharza, geofizyka, meteorologa, specjalisty ds. monitoringu środowiska lub hydrochemika, informatyka, mechanika i konserwatora poszukuje Instytut Geofizyki PAN na wyprawę do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Rekrutacja trwa do 22 listopada.

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego jest położona w południowo-zachodniej części Spitsbergenu – największej wyspie archipelagu Svalbard, za północnym kołem podbiegunowym. W Stacji zarządzanej przez Instytut Geofizyki (IGF) PAN już od lat prowadzone są badania naukowe. Pierwsza całoroczna wyprawa do Hornsundu odbyła się w roku 1957, a od 1978 takie wyprawy organizowane są co roku.

IG PAN poinformował o tym, że rekrutuje chętnych do udziału w 45. wyprawie do stacji polarnej. Wśród poszukiwanych są: geofizyk z doświadczeniem w dziedzinach elektroniki lub geofizyki, meteorolog w szczególności z doświadczeniem w służbie meteorologicznej IMGW, informatyk, mechanik w szczególności z umiejętnością obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych, pracownik techniczny, ale również kucharz. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2021 r.

Stacja rekrutuje dwie grupy chętnych – kandydatów w ramach grupy zimującej (całorocznej). Wyłonieni kandydaci będą przebywać na wyprawie od czerwca 2022 r. do lipca 2023 r. Druga grupa, tzw. letnia wyjedzie do stacji w czerwcu 2022 r. Powrót planowany jest na wrzesień 2022 r.

IGF PAN informuje, że dodatkowym atutem wśród kandydatów będzie m.in. posiadanie patentów motorowodnych, zaświadczeń ukończenia wszelkiego rodzaju kursów medycznych, doświadczenia terenowego (w szczególności zimowego górskiego) czy znajomość języka angielskiego. Szczegółowie informacje znajdują sie na stronie IGF PAN w zakładce „kariera”.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski