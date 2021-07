Ministerstwo Edukacji i Nauki podczas piątkowej konferencji prasowej poinformowało o planach powrotu dzieci do nauki stacjonarnej we wrześniu. Na początku sierpnia szczegółowe wytyczne w tej kwestii mają trafić do szkół.

Rząd przygotowuje się na to, że od września uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. Jednocześnie władze nie wykluczają zmian tych planów w sytuacji znacznego wzrostu nowych zakażeń koronawirusem przy okazji czwartej fali. Nad szczegółowymi wytycznymi pracuje obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z Ministerstwa Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

W piątek podczas konferencji prasowej o szczegółach powrotu dzieci do szkół mówili wiceministrowie edukacji Marzena Machałek i Tomasz Rzymkowski. Zapowiedzieli oni, że już 2 sierpnia do szkół trafią wytyczne, w ramach których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

To jednak nie wszystko. Po 20 sierpnia do szkół mają trafić termometry bezdotykowe, a także specjalne pakiety edukacyjne na temat między innymi szczepień czy bezpieczeństwa w szkołach. „W ramach współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych dokonany będzie zakup środków bezpieczeństwa na co najmniej 100 milionów złotych” – mówiła Marzena Machałek. „Praktycznie wszystkie szkoły, placówki i przedszkola, które zgłoszą zapotrzebowanie, otrzymają tzw. stacje dezynfekujące z funkcją do mierzenia temperatury oraz środki ochrony osobistej” – dodała.

Żr.: Radio ZET