Polska edycja programu „Magia nagości” już wkrótce zostanie wyemitowana na antenie Zoom TV. Już teraz brytyjska edycja cieszy się w naszym kraju dużą popularnością. Program poprowadzi znana z serialu „Ranczo” Beata Olga Kowalska.

„Magia nagości” to program, który wzbudza duże kontrowersje w wielu europejskich krajach. Pojawił się między innymi w Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Rosji oraz Włoszech. Nie brakuje osób protestujących przeciwko takiemu formatowi.

W programie, uczestnicy wybierają partnera lub partnerkę na podstawie ich nagich ciał. W Polsce format cieszy się dużą popularnością, ponieważ brytyjską edycję prezentuje Zoom TV. Teraz stacja zdecydowała się na stworzenie polskiej edycji – będzie to najdroższa inwestycja w historii jej istnienia.

Ujawniono, że polską edycję „Magii nagości” poprowadzi Beata Olga Kowalska, aktorka znana między innymi z serialu „Ranczo”. „Wiem, że „Magia nagości” to odważny program, ale ja kocham takie wyzwania. Podczas, gdy współczesne media kreują kanony piękna i bombardują nas sztucznymi obrazkami ludzkiego ciała, najnowszy show stacji Zoom TVP pokazuje, jak piękni w swojej różnorodności są ludzie. „Magia nagości” to program, który nikogo nie wyklucza, co mnie, jako osobie otwartej i tolerancyjnej, bardzo odpowiada” – mówiła.

Aktorka zachęca, by zgłaszać się do pierwszej edycji programu. „Swoim występem w polskiej edycji chcę udowodnić kobietom w Polsce, że nawet po pięćdziesiątce można zacząć robić coś nowego, a nawet szalonego. Kocham ludzi i tęsknię za sceną, dlatego jestem przekonana, że wprowadzę do programu taką atmosferę, w której wszyscy uczestnicy poczują się swobodnie i komfortowo. Trwają właśnie ostatnie castingi przed premierą 1. sezonu, dlatego zapraszam wszystkich chętnych do udziału w programie. Zachęcam do zgłaszania się, niezależnie od warunków fizycznych, wieku czy orientacji seksualnej” – powiedziała.

Czytaj także: Borek zareagował na memy na swój temat. Dał jasny sygnał [WIDEO]

Źr.: WP