Jarosław Kaczyński powinien się wycofać, ale nie ma zbytnio gdzie – powiedziała prof. Jadwiga Staniszkis na antenie TOK FM. Socjolog zwróciła uwagę na problem głębokiego podziału w społeczeństwie, z którym prawdopodobnie nie poradzą sobie politycy Platformy Obywatelskiej.

Wybory prezydenckie, protesty środowisk LGBT oraz październikowe strajki przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego stanową dowód pogłębiającej się polaryzacji polskiej sceny politycznej.

Na problem ten zwracają uwagę politycy opozycji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, podkreślając potrzebę odbudowania wspólnoty. Jednak wielu komentatorów wątpi w powodzenie takiej misji. Do tego grona należy najwyraźniej także prof. Jadwiga Staniszkis.

-Myślę, że w Platformie Obywatelskiej nie ma polityków tej rangi, którzy byliby w stanie nas, jako wspólnotę, odbudować – powiedziała w TOK FM. Socjolog wskazała, że scalenie wspólnoty narodowej jest zadaniem, które stoi przede wszystkim przed obywatelami, a nie politykami.

Staniszkis nie ma wątpliwości: Jarosław Kaczyński powinien się wycofać

Podczas rozmowy pojawił się wątek pozycji Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce. Staniszkis przekonuje, że lider obozu rządzącego w dalszym ciągu jest rozbity po stracie brata.

– To taka próba zemsty na losie, na świecie. To powoduje takie poczucie niejasności. Myślę, że takie motywy nim kierują. Trudno to zaakceptować. To nie wygląda dobrze. Myślę, że jest wewnętrznie zrujnowany. Przeczekać to jest trudno, ale musimy przeczekać tę destrukcję – zauważyła.

– Tylko nieszczęśliwi ludzie potrafią zrozumieć, że on jest nieszczęśliwy. Jarosław Kaczyński powinien się wycofać, ale nie ma zbytnio gdzie – zaznaczyła.

Źródło: TOK FM