Informacja o zwolnieniu Jerzego Brzęczka ze stanowiska selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski to dla wielu osób duże zaskoczenie. W wymownym geście zareagował na to Krzysztof Stanowski, który „pożegnał” selekcjonera.

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował w poniedziałek o zakończeniu współpracy z Jerzym Brzęczkiem. Dla wielu osób to duże zaskoczenie – jeszcze jesienią prezes PZPN Zbigniew Boniek przekonywał, że nie ma planów zmiany trenera. Wydawało się, że Brzęczek nie zostanie zwolniony przed zaplanowanymi na ten rok Mistrzostwami Europy.

Stało się jednak inaczej i selekcjoner musi pożegnać się z kadrą. Więcej informacji w tej sprawie mamy poznać jeszcze w tym tygodniu. Nie wiadomo, kiedy Polski Związek Piłki Nożnej ogłosi nazwisko kolejnego trenera.

Tymczasem w sieci ukazało się specjalne wydanie programu na „Kanale Sportowym”, które poświęcono właśnie Jerzemu Brzęczkowi. Podczas nagrania doszło do wymownej sceny. Krzysztof Stanowski podszedł do stojącej na jednej z półek książki „W grze”, która jest biografią Brzęczka. Najpierw podniósł książkę i zastąpił ją biografią sir Alexa Fergusona – wieloletniego szkoleniowca Manchesteru United. Następnie dziennikarz wyrzucił książkę do kosza na śmieci.

Czytaj także: Lewandowski wiedział, że Brzęczek będzie zwolniony? Mateusz Borek ujawnia zaskakującą informację

Źr.: YouTube/Kanał Sportowy